Jan Nicol Loftie-Eaton

Jan Nicol Loftie-Eaton

all rounder

Full name:Jan Nicol Loftie-Eaton
Nationality:Namibia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches322213734
Innings161101720
Overs56.224.1059.245.1
Balls-----
Maidens20020
Runs2851760306376
Wickets1030107
Avg28.558.66030.653.71
SR33.848.33035.638.71
Eco5.057.2805.158.32
BB32032
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches322213734
Innings291723427
Not outs52054
Runs7181658873358
Balls Faced963167281196303
Avg29.9111430.115.56
SR74.5598.828.5772.99118.15
Fours521416826
Fifties60081
Sixies9301015
Highest732887374
Hundreds00000

Jan Nicol Loftie-Eaton Schedule & Results

Another Players

Brassell, Jack Thomas

Brassell, Jack Thomas

Cock, Divan la

Cock, Divan la

Lita, Addo

Lita, Addo

Davin, Niko

Davin, Niko

Shikongo, Ben

Shikongo, Ben

Brussell, Jack

Brussell, Jack

Kotze, JP

Kotze, JP

Julius, Joshuan

Julius, Joshuan

Mutumbe, Mika

Mutumbe, Mika

Ya France, Pikky

Ya France, Pikky