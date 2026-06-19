T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
all rounder
|Full name:
|Jan Nicol Loftie-Eaton
|Nationality:
|Namibia
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|left arm medium
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|32
|22
|1
|37
|34
|Innings
|16
|11
|0
|17
|20
|Overs
|56.2
|24.1
|0
|59.2
|45.1
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|0
|2
|0
|Runs
|285
|176
|0
|306
|376
|Wickets
|10
|3
|0
|10
|7
|Avg
|28.5
|58.66
|0
|30.6
|53.71
|SR
|33.8
|48.33
|0
|35.6
|38.71
|Eco
|5.05
|7.28
|0
|5.15
|8.32
|BB
|3
|2
|0
|3
|2
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|32
|22
|1
|37
|34
|Innings
|29
|17
|2
|34
|27
|Not outs
|5
|2
|0
|5
|4
|Runs
|718
|165
|8
|873
|358
|Balls Faced
|963
|167
|28
|1196
|303
|Avg
|29.91
|11
|4
|30.1
|15.56
|SR
|74.55
|98.8
|28.57
|72.99
|118.15
|Fours
|52
|14
|1
|68
|26
|Fifties
|6
|0
|0
|8
|1
|Sixies
|9
|3
|0
|10
|15
|Highest
|73
|28
|8
|73
|74
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
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NAM
HKG
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NAM
NIG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
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NAM
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