M Venkatesh

M Venkatesh

Full name:M Venkatesh
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Karnataka

Mysore Warriors

M Venkatesh Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Reddy, Monish Mallikarjuna

Reddy, Monish Mallikarjuna

Sankaran, Smaran Ravichandran

Sankaran, Smaran Ravichandran

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Koushik, V

Koushik, V

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Sisodia, Luvnith

Sisodia, Luvnith

Joshi, Aniruddha

Joshi, Aniruddha

Shetty, Abhilash

Shetty, Abhilash

Bopana, Rishi

Bopana, Rishi

Pandey, Manish

Pandey, Manish