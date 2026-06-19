Malan Binneman Kruger

Malan Binneman Kruger

batsman

Full name:Malan Binneman Kruger
Nationality:Namibia
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1131
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1131
Innings1231
Not outs0001
Runs9155023
Balls Faced14529240
Avg97.516.6632
SR64.2828.8454.3457.5
Fours0231
Fifties0000
Sixies0000
Highest9152323
Hundreds0000

Malan Binneman Kruger Schedule & Results

Another Players

Brassell, Jack Thomas

Brassell, Jack Thomas

Cock, Divan la

Cock, Divan la

Lita, Addo

Lita, Addo

Davin, Niko

Davin, Niko

Shikongo, Ben

Shikongo, Ben

Brussell, Jack

Brussell, Jack

Kotze, JP

Kotze, JP

Julius, Joshuan

Julius, Joshuan

Mutumbe, Mika

Mutumbe, Mika

Ya France, Pikky

Ya France, Pikky