T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
batsman
|Full name:
|Malan Binneman Kruger
|Nationality:
|Namibia
|Batting style:
|right handed batsman
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|1
|3
|1
|Innings
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|1
|3
|1
|Innings
|1
|2
|3
|1
|Not outs
|0
|0
|0
|1
|Runs
|9
|15
|50
|23
|Balls Faced
|14
|52
|92
|40
|Avg
|9
|7.5
|16.66
|32
|SR
|64.28
|28.84
|54.34
|57.5
|Fours
|0
|2
|3
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|Highest
|9
|15
|23
|23
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG