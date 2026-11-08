Test Series Pakistan vs Sri Lanka
Pakistan vs Sri Lanka
Test Series Pakistan vs Sri Lanka
PAK
SRI
Pakistan vs Sri Lanka
Test Series Pakistan vs Sri Lanka
PAK
SRI
batsman
|Full name:
|Mohammad Suleman
|Nationality:
|Pakistan
|League
|First class
|List a
|Matches
|3
|9
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|First class
|List a
|Matches
|3
|9
|Innings
|3
|9
|Not outs
|0
|1
|Runs
|88
|243
|Balls Faced
|239
|319
|Avg
|29.33
|30.37
|SR
|36.82
|76.17
|Fours
|10
|17
|Fifties
|1
|2
|Sixies
|0
|7
|Highest
|67
|66
|Hundreds
|0
|0
Test Series Pakistan vs Sri Lanka
PAK
SRI
Test Series Pakistan vs Sri Lanka
PAK
SRI