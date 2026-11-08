Mohammad Suleman

Mohammad Suleman

batsman

Full name:Mohammad Suleman
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Pakistan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches39
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches39
Innings39
Not outs01
Runs88243
Balls Faced239319
Avg29.3330.37
SR36.8276.17
Fours1017
Fifties12
Sixies07
Highest6766
Hundreds00

Mohammad Suleman Schedule & Results

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Bhatti, Kashif

Bhatti, Kashif

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib

Khan, Imran

Khan, Imran

Khan, Azam

Khan, Azam

Amin, Adil

Amin, Adil

Huraira, Mohammad

Huraira, Mohammad

Haseebullah

Haseebullah

Jamal, Aamer

Jamal, Aamer

Baig, Mirza Tahir

Baig, Mirza Tahir