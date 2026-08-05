P Nirmal Kumar

P Nirmal Kumar

Full name:P Nirmal Kumar
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Nellai Royal Kings

P Nirmal Kumar Schedule & Results

Tamil Nadu Premier League

Another Players

Harish, NS

Harish, NS

K, Easwaran

K, Easwaran

R, Sri Neranjan

R, Sri Neranjan

Aparajith, Baba

Aparajith, Baba

Yadav, R Sonu

Yadav, R Sonu

G, Ajitesh

G, Ajitesh

Crist, Aswin

Crist, Aswin

CH, Jitendra Kumar

CH, Jitendra Kumar

Vignesh, Lakshminarayanan

Vignesh, Lakshminarayanan

Poiyamozhi, M

Poiyamozhi, M