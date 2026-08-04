S Mohamed Ali

S Mohamed Ali

Full name:S Mohamed Ali
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Tamil Nadu

Tiruppur Tamizhans

S Mohamed Ali Schedule & Results

Tamil Nadu Premier League

Another Players

Karippuswamy, A

Karippuswamy, A

Tanwar, Abhishek

Tanwar, Abhishek

Aditya, V

Aditya, V

Aparajith, Baba

Aparajith, Baba

Nishanth, C Hari

Nishanth, C Hari

Chakravarthy, Varun

Chakravarthy, Varun

Yadav, R Sonu

Yadav, R Sonu

Shankar, Vijay

Shankar, Vijay

R Karthikeyan

R Karthikeyan

Raheja, Tushar

Raheja, Tushar