Tangeni Lungameni

Tangeni Lungameni

bowler

Full name:Tangeni Lungameni
Nationality:Namibia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2215144430
Innings2215214330
Overs171.042.0236.0310.083.0
Balls-----
Maidens14239212
Runs7392978241393698
Wickets3712216020
Avg19.9724.7539.2323.2134.9
SR27.722167.423124.9
Eco4.327.073.494.498.4
BB63363
4w10010
5w10010
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2215144430
Innings9125192
Not outs311382
Runs37277514
Balls Faced6422661034
Avg6.1606.414.630
SR57.8110028.9449.51100
Fours201120
Fifties00000
Sixies00000
Highest12219122
Hundreds00000

Tangeni Lungameni Schedule & Results

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