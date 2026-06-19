T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
bowler
|Full name:
|Tangeni Lungameni
|Nationality:
|Namibia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|left arm medium
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|15
|14
|44
|30
|Innings
|22
|15
|21
|43
|30
|Overs
|171.0
|42.0
|236.0
|310.0
|83.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|14
|2
|39
|21
|2
|Runs
|739
|297
|824
|1393
|698
|Wickets
|37
|12
|21
|60
|20
|Avg
|19.97
|24.75
|39.23
|23.21
|34.9
|SR
|27.72
|21
|67.42
|31
|24.9
|Eco
|4.32
|7.07
|3.49
|4.49
|8.4
|BB
|6
|3
|3
|6
|3
|4w
|1
|0
|0
|1
|0
|5w
|1
|0
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|15
|14
|44
|30
|Innings
|9
|1
|25
|19
|2
|Not outs
|3
|1
|13
|8
|2
|Runs
|37
|2
|77
|51
|4
|Balls Faced
|64
|2
|266
|103
|4
|Avg
|6.16
|0
|6.41
|4.63
|0
|SR
|57.81
|100
|28.94
|49.51
|100
|Fours
|2
|0
|11
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|0
|Highest
|12
|2
|19
|12
|2
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG