Bulgaria Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Bulgaria

Mishra, Prakash

Bulgaria

Singh, Gagandeep

Bulgaria

Dhiman, Rohit

Lakov, Hristo

Bulgaria

Nikolov, Dimo Krasimirov

Bulgaria

Ali, Danyal

Pakistan

Siddiqui, Abdul Manan Bashir

Chughtai, Zeerak

Bulgaria

Gul, Jakob

Bulgaria

Yousuf, Huzaif

Bulgaria

Hussain, Firas

Bulgaria

Khan, Aswad Ullah

Bulgaria

Khan, Ahsan

Bulgaria

Hussain, Saim

Bulgaria

Ali, Md Sulaiman

Mahmood, Mohammad Sufyan

Asif, Zain

Soulat, Syed Zaid

Zaroo, Isa

Bulgaria

Hristov, Vasil

Bulgaria

Aravinda De Silva, Ishan

Bulgaria

Nankov, Nikolay

Bulgaria

Tahiri, Bakhtiar

Katzarski, Ivaylo

Bulgaria

Albin, Jacob

Vinu, Delrick

Bulgaria

D'Souza, Kevin Chris

Bulgaria

Rasool, Ali

Ireland

Krishnakumar, Kushaal

Rasool, Omar

Bulgaria

Ahmadhel, Agagyul

Bulgaria

Gogev, Milen

Bulgaria

Dowling, Anthony

Bulgaria

Duff, Oscar

Bulgaria

Raja, Danyal

Bulgaria