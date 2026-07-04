Follow us
Sheikh, Aasif
Nepal
Rajbanshi, Lalit
Tahir, Imran
South Africa
Parnell, Wayne
Neesham, Jimmy
New Zealand
Samarakoon, Lahiru
Sri Lanka
Webster, Tion
Trinidad and Tobago
Maqsood, Sohaib
Pakistan
Loftie-Eaton, Nicol
Namibia
Dhami, Hemanta
Tirpathi, Aakash
Sangeeth Cooray, Manna Marakkalage Malindu
Thaker, Harsh
Canada
Sadaqat, Maaz
Mike, Ben
England
Singh, Rupesh
Mahato, Kishore
Milantha, Lahiru
Krishnamurthi, Sanjay Prasad
USA
Sah, Anil
Mohsin, Mohammad
Tromp, Joshua
United states
Malla, Sher