Janakpur Bolts Cricket Team Players

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Janakpur Bolts

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Tahir, Imran

South Africa

Parnell, Wayne

South Africa

Neesham, Jimmy

New Zealand

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Webster, Tion

Trinidad and Tobago

Maqsood, Sohaib

Pakistan

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Dhami, Hemanta

Nepal

Tirpathi, Aakash

Nepal

Sangeeth Cooray, Manna Marakkalage Malindu

Sri Lanka

Thaker, Harsh

Canada

Sadaqat, Maaz

Pakistan

Mike, Ben

England

Singh, Rupesh

Nepal

Mahato, Kishore

Nepal

Milantha, Lahiru

Sri Lanka

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Sah, Anil

Nepal

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Tromp, Joshua

United states

Malla, Sher

Nepal