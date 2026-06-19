Sanjay Prasad Krishnamurthi

Major League Cricket
Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
(6 ov.) 70/1
SAN
150
Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
152
SAN
153
San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
139
TEX
161
San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
192
SEA
191
San Francisco Unicorns vs Washington Freedom
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
193
WAS
190
Washington Freedom vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
(7 ov.) 40/3
SAN
126
San Francisco Unicorns vs Mi New York
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
NEW
Mi New York vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
SAN
San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
LOS
Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SAN