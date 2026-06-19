Sanjay Prasad Krishnamurthi

Sanjay Prasad Krishnamurthi

bowler

Full name:Sanjay Prasad Krishnamurthi
Nationality:USA

Teams

2026 Teams

Mi Emirates

San Francisco Unicorns

USA

Career Averages

Bowling

LeagueOdiList a
Matches33
Innings33
Overs7.07.0
Balls--
Maidens00
Runs2727
Wickets00
Avg00
SR00
Eco3.853.85
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiList a
Matches33
Innings33
Not outs00
Runs1313
Balls Faced2424
Avg4.334.33
SR54.1654.16
Fours00
Fifties00
Sixies11
Highest1313
Hundreds00

Sanjay Prasad Krishnamurthi Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Rafiq, Usman

Rafiq, Usman

Homraj, Akshay

Homraj, Akshay

Theron, Rusty

Theron, Rusty

John, Figy

John, Figy

Khan, Jannisar

Khan, Jannisar

Jamali, Naseer

Jamali, Naseer

Steel, Cameron

Steel, Cameron

Rayudu, Ambati

Rayudu, Ambati

Couch, Brody L

Couch, Brody L