Lahiru Samarakoon

Lahiru Samarakoon

all rounder

Full name:Lahiru Samarakoon
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Durbar Rajshahi

Jaffna Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches505148
Innings684438
Overs878.1250.191.5
Balls---
Maidens103110
Runs35721361723
Wickets1035941
Avg34.6723.0617.63
SR51.1525.4413.43
Eco4.065.447.87
BB1044
4w731
5w400
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches505148
Innings783937
Not outs1424
Runs1524746598
Balls Faced1749736431
Avg23.8120.1618.12
SR87.13101.35138.74
Fours1636250
Fifties1043
Sixies634631
Highest1018499
Hundreds100

Lahiru Samarakoon Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

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