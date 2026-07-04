Oeiras Cc Cricket Team Players

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Oeiras Cc

Calle, Daniel Doyle

Spain

Buccimazza, Paolo

Portugal

Smit, Nicholas Fraser

South Africa

Stoman, Francoise

Portugal

Andani, Azhar

Dineshbhai Patel, Krut

Khan, Muhammad Junaid

Stoman, Miguel

Tariq, Mubeen

Greenshields, Conrad

Portugal

Martins, Diogo

Macey, Alexander

Badenhorst, Brendan

Da Silva, Keagan

Machado, Miguel

Aziz, Shan

Frost, Joseph Vinzenz Hugh Joachim Maria

Buccimazza, Carlo

Naseem, Arslan

Singh, Gurjeet

Singh, Balwinder

Neupane, Krishna

Kumar, Amit

Singh, Girish

Raiyan, Mohammad Saddam

Weerakoon, Lakshan

Cascais, Lourenco

Mendonca, Diego

Mehmood, Mian

Portugal

Mehmood, Assad

Ikram, Amer

Maisam Ali, Syed

Portugal

Zaib, Amir

Portugal

Sarwar, Muhammad Asim

Singh, Roushan

Adnan, Muhammad

Portugal

Rahman, Md Naim ur

Islam, Md Nazrul

Cyprus

Rupu, MD Ashraful Mamun

Haydar, Badrul

Rahman, Shayaddur

Portugal

Amandeep

Portugal

Balkrisna, Jiteshkumar

Asgher, Daniyal

Pakistan

Vishwakarma, Rahul

Nepal

Alam, Absar

Muhammad, Taj

Chambers, Anthony

Parkash, Jai

Nipo, Siraj

Das, Rishav

India

Machado, Miguel

Portugal

Gondal, Adnan

Portugal

Henri, Juan

Portugal