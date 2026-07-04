Solapur Royals Cricket Team Players

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Solapur Royals

Ostwal, Vicky

India

Borude, Ajay

India

Patil, Digvijay

Sanghvi, Harsh

India

Oswal, Harsh

Shaikh, Naushad

India

Veer, Siddhesh A

India

Kiswe, Sharvin

India

Walunj, Hitesh

India

Khatpe, Onkar

India

Bhatt, Abhinav

India

More, Vishant

India

Rajput, Omkarsingh

India

Bachhav, Satyajeet

India

Yadav, Sunil

India

Kale, Atharva

India

Rathod, Rushabh

India

Nahar, Yash

India

Fulpagar, Swapnil

India

Gawade, Prathamesh

India

Deshetti, Pravin

India

Tingre, Harshvardhan

India

Borkar, Yash

India

Singh, Pranay

India

Dhoot, Ansh

India

Shaikh, Yaasar

India

D Natu, Dev

India

Pharate, Sanket

India

Patel, Mehul

India

Dandekar, Avdhoot

India

Gajraj, Savya

Gawde, Prathamesh

Mhatre, Pratik

Deshety, Pravin

Jangid, Ravi

India

Kauthankar, Snehal Suhas

India

Joshi, Niraj