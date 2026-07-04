Sweden Cricket Team Players

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Sweden

Gholami, Oktai

Baluch, Naser

Sweden

Dash, Debarchan

Sahak, Sedik

Sweden

Ahmed, Faruk

Sudais, Abdur Rahman

Sweden

Zar, Abu

Sweden

Ali, Choudry

Sweden

Zuwak, Imal

Eswatini

Ahmad, Syed

Sweden

Rahmani, Samiullah

Sweden

Choudhry, Shahzeb

Sweden

Boshoff, Wynand

Sweden

Zahid, Zabi

Sweden

Taqawi, Zaker

Sweden

Azizi, Khalid

Sweden

Shukla, Prashant

Sweden

Hussain, Tasaduq

Nawaz, Muhammad

Sweden

Kabir, Humayun

Mohammad, Nazar

Sweden

Mundra, Ajay

Sweden

Khan, Rahel

Khalil, Samiallah

Mir Afzal, Qudratullah

Zia, Ismaeel

Khalil, Azam

Momand, Lemar

Bhat, Kamran Rashid

Dhabe, Advait

Sweden

Haider, Waqas

Mehmood, Hamid

Sweden

Choudhary, Faseeh

Khan, Rashid

Pakistan

Zuwak, Tariq

Zuwak, Akmal

Sweden

Khan, Yaseen

Wafa, Ihsanullah

Sweden

Ahmad, Khalid

Sweden

Zadran, Zabiullah

Sweden

Mallidi, Sandeep

Sweden

Khan, Sudais

Sweden

Ahmed, Saeed

Sweden

Stanigze, Jawid

Sweden

Sudais, Abdur

Sweden

Chauhan, Yatharth Singh

Sweden

Gedara, Sanuk

Sweden

Nanjunda Swamy, Shreyas

Sweden

Muzaffar, Zain

Lakhani, Darshan

Ahmad, Awais

France

Ahmad, Zaid

Sweden