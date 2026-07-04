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Gholami, Oktai
Baluch, Naser
Sweden
Dash, Debarchan
Sahak, Sedik
Ahmed, Faruk
Sudais, Abdur Rahman
Zar, Abu
Ali, Choudry
Zuwak, Imal
Eswatini
Ahmad, Syed
Rahmani, Samiullah
Choudhry, Shahzeb
Boshoff, Wynand
Zahid, Zabi
Taqawi, Zaker
Azizi, Khalid
Shukla, Prashant
Hussain, Tasaduq
Nawaz, Muhammad
Kabir, Humayun
Mohammad, Nazar
Mundra, Ajay
Khan, Rahel
Khalil, Samiallah
Mir Afzal, Qudratullah
Zia, Ismaeel
Khalil, Azam
Momand, Lemar
Bhat, Kamran Rashid
Dhabe, Advait
Haider, Waqas
Mehmood, Hamid
Choudhary, Faseeh
Khan, Rashid
Pakistan
Zuwak, Tariq
Zuwak, Akmal
Khan, Yaseen
Wafa, Ihsanullah
Ahmad, Khalid
Zadran, Zabiullah
Mallidi, Sandeep
Khan, Sudais
Ahmed, Saeed
Stanigze, Jawid
Sudais, Abdur
Chauhan, Yatharth Singh
Gedara, Sanuk
Nanjunda Swamy, Shreyas
Muzaffar, Zain
Lakhani, Darshan
Ahmad, Awais
France
Ahmad, Zaid