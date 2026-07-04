ODI Series Ireland vs Sri Lanka, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Ireland vs Sri Lanka, Women

Delany, Laura

Ireland

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Lewis, Gaby

Ireland

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Kanchana, Ama

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Prendergast, Orla

Ireland

Coulter Reilly, Christina

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Paul, Leah

Ireland

Dalzell, Alana

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Stokell, Rebecca

Ireland

Forbes, Sarah

Ireland

Sargent, Freya

Australia

Canning, Ava

Ireland

Loughran, Joanna

Ireland

Tector, Alice

Ireland

Gimhani, Shashini

Sri lanka

Nisansala, Sachini

Sri lanka

Raymond Hoey, Una

Ireland