ODI Series Zimbabwe vs UAE, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series Zimbabwe vs UAE, Women

Satish, Theertha

United Arab Emirates

Chipare, Francisca

Zimbabwe

Ndlovu, Kellies

Zimbabwe

Tshuma, Loren

Zimbabwe

Phiri, Lorraine

Zimbabwe

Mupachikwa, Modester

Zimbabwe

Ndiraya, Ashley Rutendo

Zimbabwe

Mazvishaya, Audrey

Zimbabwe

Nkomo, Josephine

Zimbabwe

Rohit, Esha

United Arab Emirates

Keny, Lavanya

United Arab Emirates

Mahesh, Vaishnave

United Arab Emirates

Nandakumar, Indhuja

United Arab Emirates

Rajith, Rinitha

United Arab Emirates

Kotte, Suraksha

United Arab Emirates

Dharnidharka, Samaira

United Arab Emirates

Gokhale, Siya

United Arab Emirates

Jahangir, Al Maseera

United Arab Emirates

Mugeri, Chipo

Zimbabwe

Dhururu, Chiedza

Zimbabwe

Mabhero, Lindokuhle

Zimbabwe

Mutasa, Christine

Hotchandani, Heena

United arab emirates

Pemhiwa, Lorraine

Zimbabwe

Munorwei, Passionate

Zimbabwe

Zimunhu, Adel

Zimbabwe

Thompson, Katie

England

Dona, Udeni

United arab emirates

Silva, Athige

United arab emirates

Botha, Michelle

Pasipanodya, Runyararo

Zimbabwe

Makusha, Tendai

Magachena, Betty

Zimbabwe

Mutomba, Natasha

Zimbabwe

Makanhiwa, Nokutenda

Zimbabwe

Melinda Kanchinge

Zimbabwe