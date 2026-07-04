T20 Series India vs West Indies, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series India vs West Indies, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Yadav, Radha

India

Mani, Minnu

India

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Sharma, Deepti

India

Kaur, Harmanpreet

India

Matthews, Hayley

Barbados

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

Dottin, Deandra

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Fletcher, Afy

Grenada

Crafton, Nerissa

Joseph, Qiana

Saint Lucia

James, Zaida

Saint Lucia

Gajnabi, Shabika

Guyana

Mangru, Mandy

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Henry, Chinelle

Jamaica

Chetry, Uma

India

Sajana, Sajeevan

India

Thakor, Saima Zakirhussain

India

Mishra, Priya

India

Bist, Raghvi Anand Singh

India

Kashyap, Nandini

India