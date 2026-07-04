T20 Series Sri Lanka vs West Indies, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Sri Lanka vs West Indies, Women

Matthews, Hayley

Barbados

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Taylor, Stafanie

Jamaica

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Kanchana, Ama

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranasinghe, Oshadi

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Fletcher, Afy

Grenada

Joseph, Qiana

Saint Lucia

James, Zaida

Saint Lucia

Gajnabi, Shabika

Guyana

Fraser, Cherry Ann

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Nation, Chedean

Jamaica

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Henry, Chinelle

Jamaica

Priyadharshani, Inoshi

Sri Lanka

Gimhani, Shashini

Sri lanka

Nisansala, Sachini

Sri lanka

Sewwandi, Rashmika

Sri lanka

Wilmott, Kate

Jamaica