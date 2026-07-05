Yasir Ali Chowdhury

Yasir Ali Chowdhury

batsman

Full name:Yasir Ali Chowdhury
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Durbar Rajshahi

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches69106410388
Innings2101272
Overs7.01.0034.314.22.0
Balls------
Maidens000200
Runs352016210123
Wickets000210
Avg27.5008110129.6
SR6000103.58630
Eco5204.697.0411.5
BB200112
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches69106410388
Innings117101059379
Not outs103141913
Runs20510294426125171711
Balls Faced44411474766130351370
Avg20.514.5713.4246.8234.0125.92
SR46.1789.47127.0255.6182.93124.89
Fours2689463173120
Fifties11026149
Sixies043787373
Highest55504216510678
Hundreds000920

Another Players

Evans, Laurie

Evans, Laurie

Malik, Shoaib

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Hasan, Mehedy

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Bopara, Ravi

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Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Wright, Luke

Wright, Luke

Simmons, Lendl

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Akmal, Umar

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Irfan, Mohammad

Irfan, Mohammad

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick