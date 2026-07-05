Yasir Ali Chowdhury
batsman
|Full name:
|Yasir Ali Chowdhury
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|9
|10
|64
|103
|88
|Innings
|2
|1
|0
|12
|7
|2
|Overs
|7.0
|1.0
|0
|34.3
|14.2
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|Runs
|35
|2
|0
|162
|101
|23
|Wickets
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|Avg
|27.5
|0
|0
|81
|101
|29.6
|SR
|60
|0
|0
|103.5
|86
|30
|Eco
|5
|2
|0
|4.69
|7.04
|11.5
|BB
|2
|0
|0
|1
|1
|2
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|9
|10
|64
|103
|88
|Innings
|11
|7
|10
|105
|93
|79
|Not outs
|1
|0
|3
|14
|19
|13
|Runs
|205
|102
|94
|4261
|2517
|1711
|Balls Faced
|444
|114
|74
|7661
|3035
|1370
|Avg
|20.5
|14.57
|13.42
|46.82
|34.01
|25.92
|SR
|46.17
|89.47
|127.02
|55.61
|82.93
|124.89
|Fours
|26
|8
|9
|463
|173
|120
|Fifties
|1
|1
|0
|26
|14
|9
|Sixies
|0
|4
|3
|78
|73
|73
|Highest
|55
|50
|42
|165
|106
|78
|Hundreds
|0
|0
|0
|9
|2
|0