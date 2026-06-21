Monank Dilipbhai Patel

Monank Dilipbhai Patel

wicket keeper

Full name:Monank Dilipbhai Patel
Nationality:India
Date of Birth (Age):May 1, 1993 (30)
Zodiac Sign:Taurus
Height:172.72 cm
Hometown:Gujarat, India
Batting Style:Right-hand bat
Bowling Style:Right Arm Medium Seam
Social Media:Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Mi New York

USA

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches47206720
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches47206720
Innings47176717
Not outs3242
Runs14462672104267
Balls Faced18362182692218
Avg32.8617.833.3917.8
SR78.75122.4778.15122.47
Fours1062915229
Fifties100140
Sixies219379
Highest1303913039
Hundreds2030

Monank Dilipbhai Patel Schedule & Results

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Another Players

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Rafiq, Usman

Rafiq, Usman

Homraj, Akshay

Homraj, Akshay

Theron, Rusty

Theron, Rusty

Khan, Jannisar

Khan, Jannisar

Behrendorff, Jason

Behrendorff, Jason

Jamali, Naseer

Jamali, Naseer

Steel, Cameron

Steel, Cameron

Stevenson, Cameron

Stevenson, Cameron

Holland, Ian

Holland, Ian