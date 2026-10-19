Squads Andhra vs Saurashtra First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

AND
AND
SAU
SAU

Playing

AND
AND
SAU
SAU
First TeamSecond Team
Bhui Ricky

batsman

Bhut Parth

all rounder

Girinath Uppara

wicket keeper

Desai Harvik

wicket keeper

Kumar Saurabh

all rounder

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Jadeja Aditya

no information yet

Jadeja Ravindra

all rounder

Jani Chirag

all rounder

Reddy Revanth

no information yet

Mankad Prerak

all rounder

Saiteja Kavuri

all rounder

Sasikanth KV

all rounder

Bench

AND
AND
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet