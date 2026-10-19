Squads Andhra vs Saurashtra First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bhui Ricky
batsman
Bhut Parth
all rounder
Girinath Uppara
wicket keeper
Desai Harvik
wicket keeper
Kumar Saurabh
all rounder
Gajjar Sammar
bowler
Mohan Lalith
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Rahul Seeram Venkata
bowler
Gohil Jay
batsman
Raju Satyanarayana
bowler
Jadeja Aditya
no information yet
Rasheed Shaik
batsman
Jadeja Ravindra
all rounder
Reddy Abhishek
batsman
Jani Chirag
all rounder
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Kotak Hetvik
batsman
Reddy Revanth
no information yet
Mankad Prerak
all rounder
Saiteja Kavuri
all rounder
Pandya Neel
bowler
Sasikanth KV
all rounder
Panwar Ankur
bowler
Shinde Karan
batsman
Sakariya Chetan
bowler
Stephen Cheepurapalli
bowler
Unadkat Jaydev
bowler
Vijay Tripurana
bowler
Vasavada Arpit
batsman
Match has not started yet