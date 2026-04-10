Jaydev Dipakbhai Unadkat

Jaydev Dipakbhai Unadkat

bowler

Full name:Jaydev Dipakbhai Unadkat
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm medium
Date of Birth (Age):October 18, 1991 (31)
Zodiac Sign:Libra
Height:191 cm
Hometown:Porbandar, Gujarat, India
Jersey Number:77
Batting Style:Right Handed Bat
Bowling Style:Left Handed Medium-Fast
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Saurashtra

Sunrisers Hyderabad

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4810106117173
Innings7810183117172
Overs79.057.034.43014.31027.1618.1
Balls------
Maidens1750679846
Runs231225301889348834948
Wickets3914393169210
Avg772521.522.6228.8923.56
SR1583814.8546.0236.4617.66
Eco2.923.948.682.954.758
BB3431355
4w0101862
5w0002322
10w000500

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4810106117173
Innings5001366068
Not outs200321436
Runs36001873503514
Balls Faced89003694659386
Avg12001810.9316.06
SR40.440050.776.32133.16
Fours2001843736
Fifties000811
Sixies100421925
Highest1400925758
Hundreds000000

Jaydev Dipakbhai Unadkat Schedule & Results

County Championship

Indian Premier League

ResultPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

223

SRH

SRH

219

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

216

RR

RR

159

ResultSunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

194

CSK

CSK

184

ResultSunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

242

DC

DC

195

ResultRajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

228

SRH

SRH

229

ResultMumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

243

SRH

SRH

249

ResultSunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

165

KKR

KKR

169

ResultSunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

235

PBKS

PBKS

202

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultChennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

180

SRH

SRH

181

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

One-Day Cup

Jaydev Unadkat News

View all

All the latest information about the cricketer Jaydev Unadkat is collected for you here: matches he has participated in, all his wins and losses.

SAU vs KNTKA Preview | Saurashtra to face Karnataka in their campaign opener for Ranji Trophy 2025-26

SAU vs KNTKA Preview | Saurashtra to face Karnataka in their campaign opener for Ranji Trophy 2025-26

Last edition’s Quarter-Finalists Saurashtra will take on Karnataka in their campaign opener of the ongoing Ranji Trophy 2025-26, at the Niranjan Shah Stadium in Rajkot. Saurashtra will aim to continue their winning run against Karnataka in their head-to-head battle in the Ranji Trophy.

Jaydev Unadkat10:28 PM, 25 May, 2025

SRH vs KKR | Twitter in splits as Harshal pulls out bunny celebration to remind Unadkat about his favourite batter

Jaydev Unadkat11:37 PM, 02 May, 2025

IPL | Gujarat rise with Gill and Buttler as Hyderabad’s playoff dream fades into dusk

Jaydev Unadkat09:40 PM, 26 May, 2024

KKR vs SRH | Twitter Reacts as Jaydev 'Unlucky' Unadkat survives being bowled only to get out LBW

Jaydev Unadkat01:17 PM, 03 January, 2023

Ranji Trophy | Twitter reacts to Jaydev Unadkat becoming first-ever bowler with first-over hattrick to leave Delhi in the mud

Another Players

Jadeja, Ravindra

Jadeja, Ravindra

Clark, Tom

Clark, Tom

Gajjar, Sammar

Gajjar, Sammar

Nakrani, Dinesh

Nakrani, Dinesh

Jivrajani, Kevin S

Jivrajani, Kevin S

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Bhuvneshwar

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Panwar, Ankur

Panwar, Ankur

Theron, Rusty

Theron, Rusty