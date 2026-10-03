Squads Baroda vs Bihar First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

BAR
BAR
BIH
BIH

Playing

BAR
BAR
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Alam Khalid

no information yet

Limbani Raj

no information yet

Dubey Bhaskar

all rounder

Gani Sakibul

no information yet

More Akshay

wicket keeper

Pandya Nitya

no information yet

Khan Nawaz

no information yet

Patel Mitesh

wicket keeper

Kishor Arnav

no information yet

Kumar Sachin

all rounder

Rathva Ninad

all rounder

Kumar Suman

all rounder

Loharuka Ayush

no information yet

Roy Shubham

no information yet

Sheth Atit

all rounder

Saurabh Bipin

wicket keeper

Bench

BAR
BAR
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet