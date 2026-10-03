Squads Baroda vs Bihar First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhatt Bhargav
bowler
Alam Khalid
no information yet
Limbani Raj
no information yet
Dubey Bhaskar
all rounder
Meriwala Lukman
bowler
Gani Sakibul
no information yet
More Akshay
wicket keeper
Hussain Sakib
bowler
Pandey Sukirt
batsman
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Pandya Nitya
no information yet
Khan Nawaz
no information yet
Patel Mitesh
wicket keeper
Kishor Arnav
no information yet
Pithiya Mahesh
batsman
Kumar Sachin
all rounder
Rathva Ninad
all rounder
Kumar Suman
all rounder
Rawat Shashwat
batsman
Loharuka Ayush
no information yet
Salam Rasikh
bowler
Rajnish Kumar
batsman
Sharma Shivalik
batsman
Roy Shubham
no information yet
Sheth Atit
all rounder
Saurabh Bipin
wicket keeper
Singh Jyotsnil
batsman
Singh Himanshu
bowler
Solanki Vishnu
batsman
Singh Piyush Kumar
all rounder
Match has not started yet