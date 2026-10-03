Squads Bengal vs Delhi First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arun Singh Vikash
bowler
Arya Priyansh
batsman
Bhati Vishal
no information yet
Badoni Ayush
batsman
Chatterjee Sudip
batsman
Bhardwaj Manan
no information yet
Deep Akash
bowler
Dahiya Tejasvi
no information yet
Easwaran Abhimanyu
batsman
Dhull Yash
batsman
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Doseja Ayush
no information yet
Gharami Sudip Kumar
batsman
Grewal Money Swarn
no information yet
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Kandpal Vaibhav
batsman
Jaiswal Suraj Sindhu
bowler
Kaushik Dhruv
no information yet
Majumdar Anustup
all rounder
Mathur Sumit
no information yet
Mohanta Sumit
bowler
Rajuvanshi P
no information yet
Porel Abhishek
wicket keeper
Rana Arpit Ramesh
no information yet
Porel Ishan
bowler
Rana Aryan
no information yet
Prasad Rahul
all rounder
Rana Nitish
batsman
Purohit Aditya
no information yet
Rana Rohan
all rounder
Saifi Kazi Junaid
batsman
Rawat Anuj
wicket keeper
Shami Mohammed
bowler
Saini Navdeep
bowler
Singh Saurabh
all rounder
sangwan Sanat
no information yet
Match has not started yet