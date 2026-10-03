Squads Bengal vs Delhi First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

BEN
BEN
DEL
DEL

Playing

BEN
BEN
DEL
DEL
First TeamSecond Team
Bhati Vishal

no information yet

Bhardwaj Manan

no information yet

Dahiya Tejasvi

no information yet

Dhull Yash

batsman

Gandhi Shakir Habib

wicket keeper

Doseja Ayush

no information yet

Grewal Money Swarn

no information yet

Kaushik Dhruv

no information yet

Majumdar Anustup

all rounder

Mathur Sumit

no information yet

Rajuvanshi P

no information yet

Porel Abhishek

wicket keeper

Rana Arpit Ramesh

no information yet

Rana Aryan

no information yet

Prasad Rahul

all rounder

Purohit Aditya

no information yet

Rana Rohan

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Singh Saurabh

all rounder

sangwan Sanat

no information yet

Bench

BEN
BEN
DEL
DEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet