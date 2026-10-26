Squads Chandigarh vs Railways First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

CHA
CHA
RAI
RAI

Playing

CHA
CHA
RAI
RAI
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Ahuja Suraj

wicket keeper

Bawa Raj Angad

all rounder

Goyal Eshaan

no information yet

Birla Nishunk

no information yet

khan Zubair Ali

all rounder

Kashyap Vishu

all rounder

Parikh Pradhyumn

no information yet

Kush Dipender

no information yet

Singh Ravi

no information yet

Rana Akshit

wicket keeper

Singh Vivek

all rounder

Yadav Kunal

no information yet

Sandil Karthik

no information yet

Sharma Nikhil

no information yet

Bench

CHA
CHA
RAI
RAI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet