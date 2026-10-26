Squads Chandigarh vs Railways First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Azad Arjun
batsman
Ahuja Suraj
wicket keeper
Bawa Raj Angad
all rounder
Choudhary Raj Kamal
batsman
Bhambri Shivam
batsman
Goyal Eshaan
no information yet
Birla Nishunk
no information yet
khan Zubair Ali
all rounder
Dhanda Rohit
bowler
Merai Bhargav
batsman
Kanwar Anirudh
bowler
Mondal Toufik Uddin
batsman
Kashyap Vishu
all rounder
Parikh Pradhyumn
no information yet
Khan Arslan
batsman
Saif Mohammad
batsman
Kush Dipender
no information yet
Sangwan Himanshu
bowler
Lather Bhagmender Balbir
bowler
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Pajni Nehal
batsman
Singh Ravi
no information yet
Pannu Arjit
bowler
Singh Sahab Yuvraj
all rounder
Rana Akshit
wicket keeper
Singh Vivek
all rounder
Sandhu Jagjit Singh
batsman
Yadav Kunal
no information yet
Sandil Karthik
no information yet
Sharma Nikhil
no information yet
Vohra Manan
batsman
Match has not started yet