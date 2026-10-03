Squads Jharkhand vs Delhi First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arun Singh Vikash
bowler
Arya Priyansh
batsman
Kishan Ishan
wicket keeper
Badoni Ayush
batsman
Kumar Vikash
bowler
Bhardwaj Manan
no information yet
Kushagra Kumar
wicket keeper
Dahiya Tejasvi
no information yet
Manishi
bowler
Dhull Yash
batsman
Mishra Sushant
bowler
Doseja Ayush
no information yet
Mohan Shikhar
no information yet
Grewal Money Swarn
no information yet
Om Ishan
no information yet
Kandpal Vaibhav
batsman
Pandey Jatin Kumar
no information yet
Kaushik Dhruv
no information yet
Prasad Kumar Suraj
all rounder
Mathur Sumit
no information yet
Raj Rishav Rajesh
batsman
Rajuvanshi P
no information yet
Raj Sahil Sunil
all rounder
Rana Arpit Ramesh
no information yet
Roy Anukul
all rounder
Rana Aryan
no information yet
Sen Aryaman
batsman
Rana Nitish
batsman
Singh Aditya
all rounder
Rana Rohan
all rounder
Singh Sarabdeep
no information yet
Rawat Anuj
wicket keeper
Singh Shubham
bowler
Saini Navdeep
bowler
Singh Virat
batsman
sangwan Sanat
no information yet
Match has not started yet