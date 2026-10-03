Squads Jharkhand vs Delhi First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

JHA
JHA
DEL
DEL

Playing

JHA
JHA
DEL
DEL
First TeamSecond Team
Kishan Ishan

wicket keeper

Bhardwaj Manan

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Dahiya Tejasvi

no information yet

Manishi

bowler

Dhull Yash

batsman

Doseja Ayush

no information yet

Mohan Shikhar

no information yet

Grewal Money Swarn

no information yet

Om Ishan

no information yet

Pandey Jatin Kumar

no information yet

Kaushik Dhruv

no information yet

Mathur Sumit

no information yet

Rajuvanshi P

no information yet

Raj Sahil Sunil

all rounder

Rana Arpit Ramesh

no information yet

Roy Anukul

all rounder

Rana Aryan

no information yet

Singh Aditya

all rounder

Rana Rohan

all rounder

Singh Sarabdeep

no information yet

Rawat Anuj

wicket keeper

sangwan Sanat

no information yet

Bench

JHA
JHA
DEL
DEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet