Squads Maharashtra vs Gujarat First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

MAH
MAH
GUJ
GUJ

Playing

MAH
MAH
GUJ
GUJ
First TeamSecond Team
Bagga Sunpreet

no information yet

Desai Abhishek

no information yet

Desai Siddharth

all rounder

Joshi Niraj

no information yet

Kulkarni Arshin

all rounder

Malusare Jay

no information yet

Nawale Saurabh

wicket keeper

Patel Jaymeet

no information yet

Saxena Jalaj

all rounder

Patel Priyesh

wicket keeper

Patel Urvil

wicket keeper

Vaghela Rinkesh Anil

no information yet

Bench

MAH
MAH
GUJ
GUJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet