Squads Maharashtra vs Gujarat First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bawne Ankit
batsman
Bagga Sunpreet
no information yet
Bhandari Mandar
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Choudhary Mukesh
bowler
Desai Aarya
batsman
Dadhe Pradeep
bowler
Desai Abhishek
no information yet
Gaikwad Ruturaj
batsman
Desai Siddharth
all rounder
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Gaja Chintan
bowler
Gurbani Rajneesh
bowler
Hingrajia Manan
batsman
Joshi Niraj
no information yet
Jaiswal Vishal
batsman
Kate Harshal
batsman
Kumar Umang Rohit
batsman
Kulkarni Arshin
all rounder
Malusare Jay
no information yet
Mhatre Siddharth
batsman
Nagwaswalla Arzan
bowler
Nawale Saurabh
wicket keeper
Patel Hemang
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Patel Jaymeet
no information yet
Saxena Jalaj
all rounder
Patel Kshitij
batsman
Shaw Prithvi
batsman
Patel Priyesh
wicket keeper
Veer Siddhesh A
batsman
Patel Urvil
wicket keeper
Walunj Hitesh
bowler
Vaghela Rinkesh Anil
no information yet
Match has not started yet