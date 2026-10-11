Ranji Trophy
Services vs Maharashtra
Ranji Trophy
Palam A Ground
SER
MAH
Maharashtra vs Jharkhand
Ranji Trophy
MAH
JHA
Maharashtra vs Gujarat
Ranji Trophy
MAH
GUJ
Bengal vs Maharashtra
Ranji Trophy
BEN
MAH
bowler
|Full name:
|Maya Dattatray Sonawane
|Nationality:
|India
|League
|T20
|Matches
|17
|Innings
|17
|Overs
|44.0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|273
|Wickets
|14
|Avg
|19.5
|SR
|18.85
|Eco
|6.2
|BB
|4
|4w
|2
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|17
|Innings
|3
|Not outs
|1
|Runs
|5
|Balls Faced
|15
|Avg
|2.5
|SR
|33.33
|Fours
|0
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|5
|Hundreds
|0
Ranji Trophy
Palam A Ground
SER
MAH
Ranji Trophy
MAH
JHA
Ranji Trophy
MAH
GUJ
Ranji Trophy
BEN
MAH