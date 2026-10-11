Maya Dattatray Sonawane

Maya Dattatray Sonawane

bowler

Full name:Maya Dattatray Sonawane
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Maharashtra

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches17
Innings17
Overs44.0
Balls-
Maidens0
Runs273
Wickets14
Avg19.5
SR18.85
Eco6.2
BB4
4w2
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches17
Innings3
Not outs1
Runs5
Balls Faced15
Avg2.5
SR33.33
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest5
Hundreds0

Maya Dattatray Sonawane Schedule & Results

Ranji Trophy

ResultServices vs Maharashtra

Services vs Maharashtra

Ranji Trophy

Palam A Ground

SER

SER

MAH

MAH

Another Players

Singh, Taranjit

Singh, Taranjit

Yadav, Sunil

Yadav, Sunil

Shaikh, Naushad

Shaikh, Naushad

Ostwal, Vicky

Ostwal, Vicky

Palkar, Ashay

Palkar, Ashay

Khatpe, Onkar

Khatpe, Onkar

Patil, Digvijay

Patil, Digvijay

Fulpagar, Swapnil

Fulpagar, Swapnil

Yadav, Manoj

Yadav, Manoj

Mhatre, Siddharth

Mhatre, Siddharth