Squads Maharashtra vs Odisha First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bawne Ankit
batsman
Bhardwaj Shreyansh
no information yet
Choudhary Mukesh
bowler
Biswal Badal
bowler
Dadhe Pradeep
bowler
Choudhary Gourav
no information yet
Darkunde Vaibhav
no information yet
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Dharmadhikari Atharva
no information yet
K Beja Sambit
no information yet
Gaikwad Ruturaj
batsman
Majhi Dinesh
batsman
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Mishra Shantanu
batsman
Kate Harshal
batsman
Mohanty Omkar
no information yet
Nawale Saurabh
wicket keeper
Mohanty Rajesh
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Munde Om T
no information yet
Patil Digvijay
batsman
Parida Anil
batsman
Sanghvi Tanay
no information yet
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Shaw Prithvi
batsman
Ranjan Lenka Sowmya
no information yet
Sonawane Maya
bowler
Rathva Ninad
all rounder
Veer Siddhesh A
batsman
Samal Swastik
batsman
Walunj Hitesh
bowler
Sanatana Rana Prasanta
no information yet
Match has not started yet