Squads Maharashtra vs Odisha First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

MAH
MAH
ODI
ODI

Playing

MAH
MAH
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Bhardwaj Shreyansh

no information yet

Choudhary Gourav

no information yet

Darkunde Vaibhav

no information yet

Dharmadhikari Atharva

no information yet

K Beja Sambit

no information yet

Mohanty Omkar

no information yet

Nawale Saurabh

wicket keeper

Munde Om T

no information yet

Sanghvi Tanay

no information yet

Ranjan Lenka Sowmya

no information yet

Rathva Ninad

all rounder

Sanatana Rana Prasanta

no information yet

Bench

MAH
MAH
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet