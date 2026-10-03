Squads Railways vs Mumbai First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

RAI
RAI
MUM
MUM

Playing

RAI
RAI
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Anand Akash

wicket keeper

Chaudhari Ayan B

no information yet

Harsh Vishal

all rounder

khan Zubair Ali

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Kotian Tanush

all rounder

Sharma Rahul

all rounder

Mhatre Ayush

no information yet

Mulani Shams

all rounder

Singh Ashish

no information yet

Patil Sairaj

all rounder

Singh Vivek

all rounder

Tamore Hardik

wicket keeper

Yadav Ansh

no information yet

Tarmale Onkar

no information yet

Yadav Kunal

no information yet

Thakur Shardul

all rounder

Yadav Upendra

wicket keeper

Umair Irfan

no information yet

Bench

RAI
RAI
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet