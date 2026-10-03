Squads Railways vs Mumbai First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahuja Suraj
wicket keeper
Anand Akash
wicket keeper
Chaudhari Ayan B
no information yet
Deshpande Tushar
bowler
Chaudhary Shivam
batsman
Dias Royston
bowler
Harsh Vishal
all rounder
Dsouza Sylvester
bowler
khan Zubair Ali
all rounder
Dube Shivam
all rounder
Merai Bhargav
batsman
Herwadkar Akhil
batsman
Pandey Akash
bowler
Khan Musheer
batsman
Saif Mohammad
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Sangwan Himanshu
bowler
Kotian Tanush
all rounder
Sharma Karn
bowler
Lad Siddhesh
batsman
Sharma Rahul
all rounder
Mhatre Ayush
no information yet
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Mulani Shams
all rounder
Singh Ashish
no information yet
Patil Sairaj
all rounder
Singh Pratham
batsman
Rahane Ajinkya
batsman
Singh Vivek
all rounder
Tamore Hardik
wicket keeper
Yadav Ansh
no information yet
Tarmale Onkar
no information yet
Yadav Kunal
no information yet
Thakur Shardul
all rounder
Yadav Upendra
wicket keeper
Umair Irfan
no information yet
Match has not started yet