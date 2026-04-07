Tushar Ushar Deshpande

Tushar Ushar Deshpande

bowler

Full name:Tushar Ushar Deshpande
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium
Date of Birth (Age):May 15, 1995 (27)
Zodiac Sign:Taurus
Height:165 cm
Hometown:Mumbai, Maharashtra, India
Jersey Number:96
Batting Style:Left Handed Bat
Bowling Style:Right Arm Medium-Pace
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

India

Mumbai

Rajasthan Royals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches293459
Innings463359
Overs701.5250.2212.0
Balls---
Maidens147161
Runs222214441841
Wickets803583
Avg27.7741.2522.18
SR52.6342.9115.32
Eco3.165.768.68
BB954
4w402
5w410
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches293459
Innings36912
Not outs946
Runs3044835
Balls Faced6014731
Avg11.259.65.83
SR50.58102.12112.9
Fours3533
Fifties100
Sixies721
Highest622420
Hundreds000

Tushar Ushar Deshpande Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Mumbai Indians

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

150

MI

MI

123

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

216

RR

RR

159

ResultKolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

161

RR

RR

155

ResultLucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Ekana Stadium, Lucknow

LSG

LSG

119

RR

RR

159

ResultRajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

228

SRH

SRH

229

ResultPunjab Kings vs Rajasthan Royals

Punjab Kings vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

222

RR

RR

228

ResultRajasthan Royals vs Delhi Capitals

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

DC

DC

224

ResultRajasthan Royals vs Gujarat Titans

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

152

GT

GT

229

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197

RR

RR

193

ResultRajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

LSG

LSG

220

ResultMumbai Indians vs Rajasthan Royals

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

175

RR

RR

205

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

T20 Series Zimbabwe vs India

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

Tushar Deshpande News

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Right now, you have the opportunity to get to know cricket player Tushar Deshpande , we have collected all the information about his life and statistics from cricket matches he has already played.

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