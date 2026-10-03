Match details Railways vs Mumbai First class Ranji Trophy 02.11.2026
Match Info
|Match:
|Ranji Trophy 26/27
|Date:
|Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, November 02, 2026 04:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Railways Squad
|Players
|Ahuja Suraj, Chaudhari Ayan B, Chaudhary Shivam, Harsh Vishal, khan Zubair Ali, Merai Bhargav, Pandey Akash, Saif Mohammad, Sangwan Himanshu, Sharma Karn, Sharma Rahul, Singh Adarsh Pushpendra, Singh Ashish, Singh Pratham, Singh Vivek, Yadav Ansh, Yadav Kunal, Yadav Upendra
|Bench
|no information yet
Mumbai Squad
|Players
|Anand Akash, Deshpande Tushar, Dias Royston, Dsouza Sylvester, Dube Shivam, Herwadkar Akhil, Khan Musheer, Khan Sarfaraz, Kotian Tanush, Lad Siddhesh, Mhatre Ayush, Mulani Shams, Patil Sairaj, Rahane Ajinkya, Tamore Hardik, Tarmale Onkar, Thakur Shardul, Umair Irfan
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet