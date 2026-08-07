Divyansh Joshi

Divyansh Joshi

all rounder

Full name:Divyansh Joshi
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Meerut Mavericks

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches6
Innings1
Overs0.1
Balls-
Maidens0
Runs2
Wickets0
Avg0
SR0
Eco12
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches6
Innings3
Not outs1
Runs35
Balls Faced23
Avg17.5
SR152.17
Fours5
Fifties0
Sixies0
Highest19
Hundreds0

Divyansh Joshi Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

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