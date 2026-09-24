Squads Tasmania vs Victoria List a National Cricket League, Women 20.12.2026

List a

Bellerive

TAS
TAS
VIC
VIC

Playing

TAS
TAS
VIC
VIC
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Aery Ira

no information yet

Barwick Mia

no information yet

Bryce Kathryn

all rounder

Dulvin Samara

no information yet

Faltum Nicole

wicket keeper

Gibson Maisy

all rounder

Johnston Ruth

wicket keeper

Garth Kim

all rounder

Gill Hasrat

all rounder

Hayward Ella

all rounder

Smith Amy

bowler

McKenna Rhys

all rounder

Bench

TAS
TAS
VIC
VIC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet