Results Score Worcestershire Rapids vs Leicestershire Foxes List a One-Day Cup, League 2, Women 03.05.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Sweet Francesca
|101
|114
|12
|0
|88.6
|Western Lucy
|46
|67
|6
|0
|68.66
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Brett Phoebeall rounder
|10
|0
|29
|1
|2.9
|1
|0
|Beach Jess
|10
|1
|41
|2
|4.1
|3
|0
Latest Highlights
Read all highlights
48.5
W
Bishop to Thatcher, appeal, wicket (bowled - Thatcher)
48.4
1
Bishop to Singh, 1 run
48.3
4
Bishop to Singh, 4 runs