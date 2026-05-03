Results Score Worcestershire Rapids vs Leicestershire Foxes List a One-Day Cup, League 2, Women 03.05.2026

List a

WOR
WOR

258

LEI
LEI

245

Best Players

batterRB4s6sSR
Sweet Francesca10111412088.6
Western Lucy46676068.66
bowlerOMRWECOWDNB
Brett Phoebeall rounder1002912.910
Beach Jess1014124.130

Latest Highlights

48.5
W

Bishop to Thatcher, appeal, wicket (bowled - Thatcher)

48.4
1

Bishop to Singh, 1 run

48.3
4

Bishop to Singh, 4 runs

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