Francesca Sweet

Francesca Sweet

Full name:Francesca Sweet

Teams

2026 Teams

Hampshire Women

Leicestershire Foxes Women

MI London Women

Francesca Sweet Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

van Niekerk, Dane

van Niekerk, Dane

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Macdonald-Ga, Ryana

Macdonald-Ga, Ryana

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Kapp, Marizanne

Kapp, Marizanne

de Klerk, Nadine

de Klerk, Nadine

Adams, Georgia

Adams, Georgia

Cranstone, Aylish

Cranstone, Aylish

Scholfield, Paige

Scholfield, Paige