One-Day Cup, League 2, Women
Leicestershire Foxes vs Gloucestershire
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
231
GLO
230
|Full name:
|Francesca Sweet
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
231
GLO
230
One-Day Cup, Women
YOR
196
HAM
205
One-Day Cup, Women
BLA
211
HAM
209
One-Day Cup, Women
SOM
264
HAM
303
One-Day Cup, Women
ESS
245
HAM
246
One-Day Cup, Women
HAM
265
WAR
194
One-Day Cup, Women
SUR
HAM
One-Day Cup, Women
HAM
LAT
One-Day Cup, Women
DUR
HAM
One-Day Cup, Women
HAM
YOR
One-Day Cup, Women
HAM
BLA
T20 Blast, Women
SOM
159
HAM
159
T20 Blast, Women
DUR
178
HAM
146
T20 Blast, Women
Rose Bowl
HAM
160
ESS
137
T20 Blast, Women
HAM
121
SUR
121
T20 Blast, Women
ESS
100
HAM
155
T20 Blast, Women
LAT
130
HAM
133
T20 Blast, Women
HAM
174
YOR
132
T20 Blast, Women
HAM
131
DUR
128
T20 Blast, Women
HAM
135
LAT
131
T20 Blast, Women
HAM
151
BLA
128
T20 Blast, Women
WAR
166
HAM
167
T20 Blast, Women
SUR
136
HAM
132
T20 Blast, Women
HAM
129
DUR
131
The Hundred, Women
MI
107
SUN
109
The Hundred, Women
WEL
177
MI
117
The Hundred, Women
SOU
126
MI
125
The Hundred, Women
MI
151
LON
151
The Hundred, Women
MI
92
MAN
95
The Hundred, Women
LON
119
MI
122
The Hundred, Women
MI
TRE
The Hundred, Women
BIR
MI