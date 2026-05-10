One-Day Cup, League 2, Women
Middlesex vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
MID
220
WOR
217
all rounder
|Full name:
|Phoebe Brett
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|League
|T20
|Matches
|1
|Innings
|1
|Overs
|4.0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|26
|Wickets
|1
|Avg
|26
|SR
|24
|Eco
|6.5
|BB
|2
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|1
|Innings
|0
|Not outs
|0
|Runs
|6
|Balls Faced
|14
|Avg
|0
|SR
|42.85
|Fours
|0
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|3
|Hundreds
|0
One-Day Cup, League 2, Women
MID
220
WOR
217
One-Day Cup, Women
LAT
226
WAR
230
One-Day Cup, Women
YOR
238
WAR
239
One-Day Cup, Women
WAR
314
LAT
294
One-Day Cup, Women
SOM
161
WAR
160
One-Day Cup, Women
HAM
265
WAR
194
One-Day Cup, Women
WAR
YOR
One-Day Cup, Women
WAR
BLA
One-Day Cup, Women
WAR
ESS
One-Day Cup, Women
SUR
WAR
One-Day Cup, Women
DUR
WAR
T20 Blast, Women
ESS
166
WAR
164
T20 Blast, Women
WAR
166
SOM
167
T20 Blast, Women
WAR
158
BLA
159
T20 Blast, Women
DUR
140
WAR
113
T20 Blast, Women
BLA
151
WAR
140
T20 Blast, Women
SOM
126
WAR
123
T20 Blast, Women
WAR
172
SUR
130
T20 Blast, Women
LAT
159
WAR
160
T20 Blast, Women
WAR
119
ESS
116
T20 Blast, Women
WAR
161
YOR
165
T20 Blast, Women
SUR
WAR
179
T20 Blast, Women
WAR
166
HAM
167
The Hundred, Women
BIR
64
TRE
68
The Hundred, Women
MAN
BIR
The Hundred, Women
SOU
140
BIR
116
The Hundred, Women
BIR
145
WEL
144
The Hundred, Women
TRE
124
BIR
122
The Hundred, Women
BIR
107
SUN
111
The Hundred, Women
LON
BIR
The Hundred, Women
BIR
MI