Phoebe Brett

Phoebe Brett

all rounder

Full name:Phoebe Brett
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix Women

Warwickshire Women

Worcestershire Rapids Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs4.0
Balls-
Maidens0
Runs26
Wickets1
Avg26
SR24
Eco6.5
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings0
Not outs0
Runs6
Balls Faced14
Avg0
SR42.85
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest3
Hundreds0

Phoebe Brett Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Mack, Katie

Mack, Katie

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Fackrell, Ria

Jones, Amy

Jones, Amy

Pavely, Charis

Pavely, Charis

Wong, Issy

Wong, Issy

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Flintoff, Tess

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Perry, Ellyse

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Maqsood, Abtaha

Maqsood, Abtaha