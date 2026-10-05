Squads Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat T20 Big Bash League, Women 14.11.2026

T20

HOH
HOH
BRH
BRH

Playing

HOH
HOH
BRH
BRH
First TeamSecond Team
Graham Heather

all rounder

de Klerk Nadine

all rounder

Johnston Ruth

wicket keeper

Harris Grace

all rounder

Henry Chinelle

all rounder

Knott Charli

all rounder

Bench

HOH
HOH
BRH
BRH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet