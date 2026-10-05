Squads Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat T20 Big Bash League, Women 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Graham Heather
all rounder
de Klerk Nadine
all rounder
Johnston Ruth
wicket keeper
Ginger Sienna
batsman
Lee Lizelle
batsman
Glenn Sarah
bowler
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Hamilton Lucy
bowler
Silver-Holmes Hayley
bowler
Hancock Nicola
bowler
Smith Lauren
bowler
Harris Grace
all rounder
Smith Linsey
bowler
Henry Chinelle
all rounder
Strano Molly
bowler
Jonassen Jess
bowler
Villani Elyse
batsman
Knott Charli
all rounder
Wyatt Danielle
batsman
O Neil Annie
batsman
Match has not started yet