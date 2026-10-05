Squads Melbourne Stars vs Brisbane Heat T20 Big Bash League, Women 12.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bouchier Maia
batsman
de Klerk Nadine
all rounder
Day Sophie
bowler
Ginger Sienna
batsman
Garth Kim
all rounder
Glenn Sarah
bowler
Gibson Maisy
all rounder
Hamilton Lucy
bowler
Hayward Ella
all rounder
Hancock Nicola
bowler
Jones Amy
wicket keeper
Harris Grace
all rounder
Kamboj Jasmine
no information yet
Henry Chinelle
all rounder
Kapp Marizanne
all rounder
Jonassen Jess
bowler
Lanning Meg
batsman
Knott Charli
all rounder
Mackeon Ines
wicket keeper
O Neil Annie
batsman
McKenna Rhys
all rounder
Parsons Grace
bowler
Prestwidge Georgia
bowler
Redmayne Georgia
wicket keeper
Reid Sophie
batsman
Rodrigues Jemimah
batsman
Sutherland Annabel
all rounder
Match has not started yet