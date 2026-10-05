Squads Melbourne Stars vs Brisbane Heat T20 Big Bash League, Women 12.11.2026

T20

MES
MES
BRH
BRH

Playing

MES
MES
BRH
BRH
First TeamSecond Team
de Klerk Nadine

all rounder

Garth Kim

all rounder

Gibson Maisy

all rounder

Hayward Ella

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Harris Grace

all rounder

Kamboj Jasmine

no information yet

Henry Chinelle

all rounder

Kapp Marizanne

all rounder

Knott Charli

all rounder

Mackeon Ines

wicket keeper

McKenna Rhys

all rounder

Redmayne Georgia

wicket keeper

Bench

MES
MES
BRH
BRH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet