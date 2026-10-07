Squads Perth Scorchers vs Brisbane Heat T20 Big Bash League 04.01.2027

T20

Perth

PSC
PSC
BRH
BRH

Playing

PSC
PSC
BRH
BRH
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Alsop Tom

wicket keeper

Connolly Cooper

all rounder

Bryant Max

batsman

Haskett Liam

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Inglis Josh

wicket keeper

Marsh Mitchell

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Neser Michael

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Bench

PSC
PSC
BRH
BRH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet