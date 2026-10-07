Squads Perth Scorchers vs Brisbane Heat T20 Big Bash League 04.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Afridi Shaheen
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Alsop Tom
wicket keeper
Beardman Mahli
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Connolly Cooper
all rounder
Bryant Max
batsman
Evans Laurie
batsman
Dooley Patrick
bowler
Fanning Sam
batsman
Haskett Liam
all rounder
Hardie Aaron
all rounder
Hearne Lachlan
batsman
Inglis Josh
wicket keeper
Johnson Spencer
bowler
Jackson Bryce
batsman
Khawaja Usman
batsman
Kelly Matthew
bowler
Kuhnemann Matthew
bowler
Marsh Mitchell
all rounder
McSweeney Nathan
all rounder
Morris Lance
bowler
Munro Colin
batsman
Paris Joel
bowler
Neser Michael
all rounder
Payne David
bowler
Peirson Jimmy
wicket keeper
Richardson Jhye
bowler
Renshaw Matthew
batsman
Turner Ashton
batsman
Vidler Callum
batsman
Match has not started yet