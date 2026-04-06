Ashton James Turner

Ashton James Turner

batsman

Full name:Ashton James Turner
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Australia

Lancashire

Leicestershire

London Spirit

Multan Sultans

Perth Scorchers

Pretoria Capitals

Western Australia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches9194566170
Innings26302660
Overs14.013.0162.099.1101.1
Balls-----
Maidens103020
Runs6082537555744
Wickets24121529
Avg3020.544.753725.65
SR4219.58139.6620.93
Eco4.286.33.315.597.35
BB12623
4w00000
5w00100
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches9194566170
Innings7147361146
Not outs1561239
Runs192110230416072679
Balls Faced160131440216611906
Avg3212.2234.3832.7925.03
SR12083.9652.3396.74140.55
Fours104296142183
Fifties1010915
Sixies102844108
Highest842412810084
Hundreds00410

Ashton James Turner Schedule & Results

Pakistan Super League

County Championship

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179