Max Arthur Bryant

Max Arthur Bryant

batsman

Full name:Max Arthur Bryant
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Brisbane Heat

Islamabad United

Peshawar Zalmi

Queensland Bulls

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches73257
Innings100
Overs2.000
Balls---
Maidens100
Runs400
Wickets000
Avg000
SR000
Eco200
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches73257
Innings123157
Not outs022
Runs3239191164
Balls Faced498827873
Avg26.9131.6821.16
SR64.85111.12133.33
Fours52117131
Fifties164
Sixies02540
Highest848981
Hundreds000

Max Arthur Bryant Schedule & Results

Pakistan Super League

Max Bryant News

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Want to be the first to know everything about cricketer Max Bryant, then you are in luck, we have collected all the latest news about him: results of matches played and predictions of future matches.

BBL | Twitter in disbelief as Brisbane Heat pull off heist with four-wicket win over Melbourne Stars

BBL | Twitter in disbelief as Brisbane Heat pull off heist with four-wicket win over Melbourne Stars

Brisbane Heat beat Melbourne Stars by four wickets in a Big Bash League match at the Gabba in Brisbane on Friday. Max Bryant and Xavier Bartlett added an unbeaten 66 runs for the seventh wicket to power the home side to an unlikely win in a thrilling contest, and moved to fourth in the points table.

Max Bryant08:11 PM, 09 January, 2020

Twitter reacts to Ben Laughlin's 'Superman-Esque' return catch to dismiss Clive Rose

Max Bryant05:09 PM, 03 January, 2020

BBL 2019-20 | Hurricanes vs Heat - Ask Me Anything ft Tom Banton’s performance and David Miller’s misery

Max Bryant05:46 PM, 16 December, 2019

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