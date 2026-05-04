H2h Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 04.05.2026

T20Wankhede Stadium, Mumbai
MI
MI

229

LSG
LSG

228

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants

T20, Indian Premier League

Wankhede Stadium

MIMumbai Indians

215

LSGLucknow Super Giants

161

T20, Indian Premier League

LSGLucknow Super Giants

203

MIMumbai Indians

191