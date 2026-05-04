Squads Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 04.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rickelton Ryan
wicket keeper
Markram Aiden
all rounder
Dhir Naman
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Yadav Suryakumar
batsman
Pooran Nicholas
wicket keeper
Varma Tilak
batsman
Pant Rishabh
wicket keeper
Jacks Will
batsman
Raghuwanshi Akshat
batsman
Bawa Raj Angad
all rounder
Singh Himmat
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Shami Mohammed
bowler
Chahar Deepak
bowler
Khan Mohsin
bowler
Bumrah Jasprit
bowler
Khan Avesh
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Yadav Prince
no information yet
Sharma Rohit
batsman
Siddharth Manimaran
bowler
Sharma Raghu
bowler
Marsh Mitchell
all rounder
Rawat Mayank
all rounder
Singh Rathi Digvesh
no information yet
Thakur Shardul
all rounder
Yadav Mayank
bowler
Boult Trent
bowler
Ahmed Shahbaz
all rounder
Minz Robin
wicket keeper
Samad Abdul
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Ankolekar Atharva
bowler
Badoni Ayush
batsman
Bhagat Krish
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
De Kock Quinton
wicket keeper
Choudhary M
wicket keeper
Kumar Ashwani
batsman
Hasaranga Wanindu
all rounder
Malewar Danish
batsman
Kulkarni Arshin
all rounder
Markande Mayank
bowler
Nortje Anrich
bowler
Pandya Hardik
all rounder
Singh Akash Maharaj
no information yet
Rutherford Sherfane
batsman
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Tiwari Naman
no information yet
Santner Mitchell
all rounder