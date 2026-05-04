Squads Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 04.05.2026

T20Wankhede Stadium, Mumbai
MI
MI

229

LSG
LSG

228

Playing

MI
MI
LSG
LSG
First TeamSecond Team
Rickelton Ryan

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Inglis Josh

wicket keeper

Pooran Nicholas

wicket keeper

Pant Rishabh

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Bawa Raj Angad

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Yadav Prince

no information yet

Marsh Mitchell

all rounder

Rawat Mayank

all rounder

Singh Rathi Digvesh

no information yet

Thakur Shardul

all rounder

Ahmed Shahbaz

all rounder

Minz Robin

wicket keeper

Bench

MI
MI
LSG
LSG
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Choudhary M

wicket keeper

Kulkarni Arshin

all rounder

Pandya Hardik

all rounder

Singh Akash Maharaj

no information yet

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Tiwari Naman

no information yet

Santner Mitchell

all rounder