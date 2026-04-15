H2h Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 15.04.2026

T20M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
RCB

149

LSG
LSG

146

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

T20, Indian Premier League

LSGLucknow Super Giants

227

RCBRoyal Challengers Bengaluru

230