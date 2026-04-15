Squads Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 15.04.2026

T20M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
RCB

149

LSG
LSG

146

Playing

RCB
RCB
LSG
LSG
First TeamSecond Team
Salt Phil

wicket keeper

Marsh Mitchell

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Pant Rishabh

wicket keeper

Sharma Jitesh

wicket keeper

Pooran Nicholas

wicket keeper

David Tim

batsman

Shepherd Romario

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Choudhary M

wicket keeper

Singh Rathi Digvesh

no information yet

Yadav Prince

no information yet

Breetzke Matthew

wicket keeper

Cox Jordan

wicket keeper

Yadav Mangesh

all rounder

Linde George

all rounder

Chouhan Kanishk

no information yet

Iyer Venkatesh

all rounder

Bench

RCB
RCB
LSG
LSG
First TeamSecond Team
Bethell Jacob

all rounder

Ahmed Shahbaz

all rounder

Deswal Satvik

no information yet

Inglis Josh

wicket keeper

Kulkarni Arshin

all rounder

Singh Abhinandan

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Singh Akash Maharaj

no information yet