Squads Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 15.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Salt Phil
wicket keeper
Marsh Mitchell
all rounder
Padikkal Devdutt
batsman
Markram Aiden
all rounder
Patidar Rajat
batsman
Pant Rishabh
wicket keeper
Sharma Jitesh
wicket keeper
Pooran Nicholas
wicket keeper
David Tim
batsman
Badoni Ayush
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Samad Abdul
batsman
Pandya Krunal
all rounder
Choudhary M
wicket keeper
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Shami Mohammed
bowler
Sharma Suyash
bowler
Khan Avesh
bowler
Salam Rasikh
bowler
Singh Rathi Digvesh
no information yet
Hazlewood Josh
bowler
Yadav Prince
no information yet
Kohli Virat
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Cox Jordan
wicket keeper
Singh Himmat
batsman
Yadav Mangesh
all rounder
Linde George
all rounder
Chouhan Kanishk
no information yet
Siddharth Manimaran
bowler
Iyer Venkatesh
all rounder
Yadav Mayank
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bethell Jacob
all rounder
Ahmed Shahbaz
all rounder
Dayal Yash
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Deswal Satvik
no information yet
Inglis Josh
wicket keeper
Duffy Jacob
bowler
Khan Mohsin
bowler
Malhotra Vihaan
batsman
Kulkarni Arshin
all rounder
Ostwal Vicky
bowler
Nortje Anrich
bowler
Singh Abhinandan
no information yet
Raghuwanshi Akshat
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Singh Akash Maharaj
no information yet
Thushara Nuwan
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler