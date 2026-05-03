Results Score Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 03.05.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Raghuvanshi Angkrishbatsman
|59
|47
|5
|2
|125.53
|Rahane Ajinkyabatsman
|43
|36
|4
|1
|119.44
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Cummins Patbowler
|4
|0
|47
|1
|11.75
|7
|0
|Kumar Shivang
|4
|0
|31
|1
|7.75
|0
|0
Latest Highlights
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18.2
4
And again! Back of a length from Malinga, pitching outside leg. Rinku Singh advances down the pitch and lofts a pull for 4 runs.
18.1
4
FOUR! Full, pitching outside leg stump. Rinku Singh shuffles down the pitch and flicks for 4 runs.
18.1
1w
Wide. Pitching far outside leg.