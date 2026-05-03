Results Score Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 03.05.2026

T20Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

165

KKR
KKR

169

Best Players

batterRB4s6sSR
Raghuvanshi Angkrishbatsman594752125.53
Rahane Ajinkyabatsman433641119.44
bowlerOMRWECOWDNB
Cummins Patbowler4047111.7570
Kumar Shivang403117.7500

Latest Highlights

18.2
4

And again! Back of a length from Malinga, pitching outside leg. Rinku Singh advances down the pitch and lofts a pull for 4 runs.

18.1
4

FOUR! Full, pitching outside leg stump. Rinku Singh shuffles down the pitch and flicks for 4 runs.

18.1
1w

Wide. Pitching far outside leg.

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