Match details Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 03.05.2026

T20Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

165

KKR
KKR

169

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Sunrisers Hyderabad won the toss and opt to bat
Time:Sunday, May 03, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sunrisers Hyderabad Squad

PlayersSharma Abhishek, Head Travis, Kishan Ishan, Klaasen Heinrich, Arora Salil, Sankaran Smaran Ravichandran, Cummins Pat, Patel Harshal, Kumar Shivang, Malinga Eshan, Hussain Sakib, Dubey Harsh Surendra, Verma Aniket, Hinge Praful, Livingstone Liam, Ansari Zeeshan
BenchCarse Brydon, Coetzee Gerald, Edwards Jack, Fuletra Krains, Kumar Amit, Mavi Shivam, Mendis Kamindu, Payne David, Reddy Nithish, Tarmale Onkar, Unadkat Jaydev

Kolkata Knight Riders Squad

PlayersRahane Ajinkya, Raghuvanshi Angkrish, Green Cameron, Powell Rovman, Pandey Manish, Singh Rinku, Narine Sunil, Roy Anukul, Tyagi Kartik, Allen Finn, Chakravarthy Varun, Arora Vaibhav, Singh Ramandeep, Dahiya Tejasvi, Saini Navdeep, Seifert Tim
BenchDeep Akash, Dubey Saurabh, Kamra Daksh, Malik Umran, Muzarabani Blessing, Pathirana Matheesha, Rana Harshit, Ranjan Sarthak, Ravindra Rachin, Solanki Prashant, Tripathi Rahul

Venue Guide

StadiumRajiv Gandhi International Stadium
CityHyderabad
Capacity55000
EndsShiv lal Yadav End
Hosts toVVS Laxman End