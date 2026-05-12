Shivang Kumar

Indian Premier League
Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
168
SRH
86
Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
180
SRH
181
Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
255
RCB
200
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad
SRH
196
RR
243