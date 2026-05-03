Squads Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 03.05.2026

T20Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
SRH

165

KKR
KKR

169

Playing

SRH
SRH
KKR
KKR
First TeamSecond Team
Sharma Abhishek

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Green Cameron

all rounder

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Arora Salil

wicket keeper

Narine Sunil

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Kumar Shivang

no information yet

Allen Finn

wicket keeper

Verma Aniket

no information yet

Dahiya Tejasvi

no information yet

Livingstone Liam

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Bench

SRH
SRH
KKR
KKR
First TeamSecond Team
Kamra Daksh

no information yet

Fuletra Krains

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Mendis Kamindu

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Tarmale Onkar

no information yet