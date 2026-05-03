Squads Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 03.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sharma Abhishek
all rounder
Rahane Ajinkya
batsman
Head Travis
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Kishan Ishan
wicket keeper
Green Cameron
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Arora Salil
wicket keeper
Pandey Manish
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Singh Rinku
batsman
Cummins Pat
bowler
Narine Sunil
all rounder
Patel Harshal
bowler
Roy Anukul
all rounder
Kumar Shivang
no information yet
Tyagi Kartik
bowler
Malinga Eshan
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Hussain Sakib
bowler
Chakravarthy Varun
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Arora Vaibhav
bowler
Verma Aniket
no information yet
Singh Ramandeep
batsman
Hinge Praful
bowler
Dahiya Tejasvi
no information yet
Livingstone Liam
all rounder
Saini Navdeep
bowler
Ansari Zeeshan
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Carse Brydon
bowler
Deep Akash
bowler
Coetzee Gerald
bowler
Dubey Saurabh
bowler
Edwards Jack
batsman
Kamra Daksh
no information yet
Fuletra Krains
no information yet
Malik Umran
bowler
Kumar Amit
no information yet
Muzarabani Blessing
bowler
Mavi Shivam
bowler
Pathirana Matheesha
bowler
Mendis Kamindu
all rounder
Rana Harshit
bowler
Payne David
bowler
Ranjan Sarthak
batsman
Reddy Nithish
batsman
Ravindra Rachin
all rounder
Tarmale Onkar
no information yet
Solanki Prashant
bowler
Unadkat Jaydev
bowler
Tripathi Rahul
batsman